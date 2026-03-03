El MSM de Sabero aborda la figura de Carlos Lemaur en el seminario 'Visionarios del carbón'

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El ingeniero Carlos Lemaur será este miércoles protagonista del seminario Visionarios del carbón en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero. La actividad, que tendrá lugar a las seis de la tarde, abordará la figura de Carlos Lemaur (siglo XVIII), un ingeniero militar de origen francés al servicio de la Corona española, reconocido por su participación en importantes proyectos de infraestructuras hidráulicas y civiles. Sin embargo, su figura también resulta clave en los primeros estudios y valoraciones del potencial carbonífero de la provincia de León.

En una época en la que la explotación del carbón en España era aún incipiente, Lemaur destacó por su capacidad para identificar la riqueza del subsuelo leonés y por impulsar iniciativas destinadas a su aprovechamiento. Sus informes técnicos y su visión estratégica sentaron las bases para el posterior desarrollo de la minería del carbón, actividad que, décadas más tarde, se convertiría en uno de los motores económicos y sociales del territorio. Su enfoque innovador y su mentalidad ilustrada lo convierten en uno de los grandes «visionarios» del carbón en León.