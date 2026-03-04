La DO León abre la temporada de concursos vinícolas internacionales con veinte medallas en Catavinum

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Veinte medallas, once de oro y nueve de plata, constituyen el excelente bagaje de la representación de la Denominación de Origen León en el Catavinum World Wine & Spirits Competition, que abre la temporada de grandes concursos vinícolas internacionales y cuyos resultados acaban de hacerse públicos. Cuatro bodegas adscritas al Consejo Regulador compitieron con sus vinos de Albarín y Prieto Picudo con las más de tres mil muestras presentadas por una veintena de países productores.

Vitalis (Villamañán) hizo pleno de oros, tres, con sus Lágrima de Vitalis Albarín de 2025, el rosado Lágrima de Vitalis de la misma añada y el tinto Lágrima de Vitalis Selección, un crianza de 2022. La

sociedad de viticultores Melgarajo (Melgar de Abajo, Valladolid) consiguió la cosecha numéricamente más amplia con tres medallas de oro (Sabaliebre Negro Saurí, rosado de 2024, que en su primera

elaboración debutaba en certámenes vinícolas internacionales, y los tintos Melgus Reserva y Melgus Gran Reserva, ambos de la añada 2015) y seis de plata para los Valdeleña Verdejo de 2025, Valdeleña Rosado de 2024, y los tintos Valdeleña de la misma añada, Valdeleña Tinto Roble, Valdeleña Vino de Autor y Melgus Crianza, los tres elaborados con uva de Prieto Picudo de la exitosa cosecha 2015).

Vinos de León-Vile (Valdevimbre) volvió a situar tres de sus vinos en lo más alto de podio (Valjunco Albarín de 2024 y los tintos Don Suero Roble, de 2023, y Don Suero Reserva, de 2018), con el rosado

Valjunco, de nuevo de 2024, en el segundo escalón. Finalmente, Señorío de los Arcos (Ardoncino) sumó dos oros (Vega Carriegos Albarín y Vega Carriegos Rosado, ambos de la última vendimia) y

dos platas (El Carriego, rosado de 2025, y el tinto Vega Carriegos Roble, en este caso de la de 2024).

Catavinum World Wine & Spirits Competition (CWWSC), que anualmente se celebra en VitoriaGasteiz, se ha alzado en los últimos años como uno de los concursos de vinos y licores más prestigiosos a nivel internacional. Productores de todo el mundo presentaron sus muestras para ser evaluadas por un panel de técnicos, muy experimentados y de gran prestigio, que cataron 3.085 muestras presentadas. En esta edición, la competencia fue más intensa que nunca, con participantes de más de veinte países y una impresionante variedad de productos que destacaron por su excelencia y calidad.