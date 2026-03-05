Luz verde ambiental a la modernización del regadío del Canal de Villadangos en León

El Canal de Villadangos, puesto en marcha en 1969, tiene una longitud de 17,5 kilómetros con tramos muy deteriorados.domingo

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, en León, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La actuación transformará 5.938 hectáreas repartidas entre siete municipios (Bustillo del Páramo, Chozas de Abajo, Cimanes del Tejar, San Pedro Bercianos, Santa Marina del Rey, Valdevimbre y Villadangos) y se ejecutará en dos fases a cargo de SEIASA y del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL).

El regadío del Canal de Villadangos, construido en 1973 y alimentado desde el embalse de Selga de Ordás, presenta importantes pérdidas de agua debido al deterioro de su extensa red de acequias, que suma unos 400 kilómetros.

El proyecto sustituirá estas conducciones por redes presurizadas, incorporará dos balsas de regulación -una por cada sector de la zona regable- y habilitará estaciones de bombeo y más de 150 kilómetros de tuberías enterradas, además de un sistema de telecontrol.

Según el estudio agronómico, la modernización reducirá la dotación actual de riego de 6.736 a 5.919 metros cúbicos por hectárea, lo que supone un ahorro potencial del 12 % anual.

La superficie finalmente incluida se ajusta a la concesión vigente de la Confederación Hidrográfica del Duero, después de que el proyecto inicial fuese revisado al alza.

El cultivo predominante tras la modernización seguirá siendo el maíz, que representará el 50 %, seguido por cereal de invierno (31 %), remolacha (15 %) y judía (4 %). La concentración parcelaria en marcha permitirá mejorar la distribución de parcelas y facilitar la implantación de la infraestructura.

La resolución impone condiciones estrictas para preservar el estado de las masas de agua y minimizar los impactos sobre los ecosistemas, especialmente en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos como 'Páramos de León' y en la masa subterránea 'Raña del Órbigo'.

También se han incorporado medidas adicionales de protección de fauna, como sistemas de escape en las balsas para evitar ahogamientos y vallas adaptadas a la presencia de pequeños mamíferos.

El soterramiento de las líneas eléctricas previsto en el diseño final elimina el riesgo de colisión de aves, especialmente en la zona próxima a la ZEPA Páramo Leonés y a la Laguna de Villadangos.

El proyecto recibió alegaciones de WWF, que cuestionó que la modernización implique un ahorro real de agua en el conjunto de la cuenca. La resolución examina estas críticas, pero concluye que la actuación será favorable siempre que se respeten las condiciones impuestas y se cumplan los límites del Plan Hidrológico del Duero.

La declaración ambiental es un paso necesario para la autorización administrativa definitiva del proyecto, cuyo desarrollo deberá coordinarse entre las administraciones implicadas y la comunidad de regantes, beneficiaria directa de la modernización.