Asturias y León buscan el modelo para la explotación conjunta de sus estaciones de esquí

El Gobierno del Principado y la Diputación de León están estudiando el modelo jurídico adecuado para la gestión conjunta de sus cuatro estaciones de esquí, las de Fuentes de Invierno y Pajares en la vertiente asturiana y las de San Isidro y Leitariegos en la leonesa, para potenciar su uso a lo largo de todo el año.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha participado en el apagado simbólico de los generadores de gasoil que abastecían de energía a Fuentes de Invierno que, a partir de ahora, se beneficiará de la conexión eléctrica con San Isidro gracias al convenio suscrito entre ambas administraciones, que supondrá un desembolso cercano a los dos millones.

“Llevamos semanas trabajando en el encaje del modelo jurídico adecuado. Aún es muy pronto, pero el objetivo final es la gestión conjunta, de manera que, unidos, seamos más”, ha apuntado el jefe del Ejecutivo asturiano.

Tras agradecer la colaboración de la Diputación leonesa, Barbón ha incidido en que esta mejora no constituye un hecho aislado sino que irá acompañado de otras actuaciones como las inversiones que permitan modificar la declaración de impacto ambiental de la estación, ya en trámite.

Ese cambio es necesario para impulsar iniciativas como la ampliación de la superficie esquiable, la posibilidad de compartir pistas con San Isidro y la mejora de equipamientos, incluida la instalación de nuevos telesquíes, ha recordado el presidente asturiano que, además, ha asegurado no conformarse con esos proyectos de cara al futuro.

Al acto han asistido también la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanesa Gutiérrez, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, que, según ha indicado Barbón, han liderado las conversaciones "discretas" mantenidas hasta el momento para avanzar hacia la gestión conjunta de las cuatro estaciones.