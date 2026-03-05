Carrizo de la Ribera celebra el 8M la X Gala del Día Internacional de la Mujer: “Yo Soy”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Academia FARLECIL (Academia de las Artes, las Letras y las Ciecnias de León) y SOFCAPLE celebran en Carrizo de la Ribera este domingo 8 de marzo, a las 12:30 horas, la X Gala del Día Internacional de la Mujer, un encuentro ya consolidado en la agenda

cultural y social de la localidad que, bajo el título “Yo Soy”, situará en el centro la voz, la cultura y la fuerza de las mujeres.

El acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera y está concebido como una cita para el público general: un espacio cercano, con intervenciones en primera persona y propuestas culturales que invitan a escuchar, reflexionar y reconocer a quienes impulsan cada día una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

La iniciativa está organizada por la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León (SOFCAPLE) y la Academia de las Artes, Letras y Ciencias de León (FARLECIL), en colaboración con el Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera y Eurocaja Rural.

Testimonio, cultura y corresponsabilidad

“Yo Soy” trasciende el lema para convertirse en una afirmación colectiva. La gala pretende visibilizar historias de superación, liderazgo y compromiso social, reconociendo el papel transformador de las mujeres en ámbitos como la cultura, la educación, las instituciones, la empresa, el mundo rural y la acción social.

Esta edición, además, subraya la idea de corresponsabilidad: la igualdad no es una causa de una sola parte, sino un objetivo compartido que requiere continuidad y participación del conjunto de la sociedad.

Ponentes e invitadas destacadas

En esta décima edición participarán, entre otras:

• Andrea Llamas. Copiloto de rallies.

• Belén Bello Baños. Administrativa del Ministerio de Defensa

• Carmen Brañanova y Benilde Seco. Músicas

• Leire Barrul. Campeona de España de boxeo olímpico.

• María Larrea. Paracaidista militar y profesora

• Mercedes Peláez. Profesora secundaria.

• Olga Maslovska. Maga.

• Concepción Urigorri. Capitan Enfermera.

• Óscar Ruiz. Coronel Director de la Academia Básica del Aire

• Juan José Alonso, presidente del Cámara de Comercio de Astorga.

Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León | FARLECIL

Una década de compromiso

La X Gala “Yo Soy” marca un hito para un evento que se ha consolidado como referente provincial en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La cita en Carrizo de la Ribera será, en definitiva, un acto de reconocimiento, reivindicación y celebración, en el que cada “Yo Soy” suma una voz a un mensaje común de igualdad, dignidad y oportunidades.

Información práctica

• Evento: X Gala del Día Internacional de la Mujer — “Yo Soy”

• Fecha: Domingo 8 de marzo

• Hora: 12:30 h

• Lugar: Salón de Actos · Casa de Cultura · Carrizo de la Ribera

• Entrada: libre hasta completar aforo

• Organizan: SOFCAPLE y FARLECIL

• Colaboran: Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera y Eurocaja Rural