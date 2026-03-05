El PSOE defiende en Benavides reforzar la sanidad rural como clave para frenar la despoblación en la provincia

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León visitó este jueves Benavides de Órbigo para presentar las medidas incluidas en su programa de gobierno dirigidas a combatir la despoblación y garantizar servicios públicos de calidad en el medio rural.

Entre las principales preocupaciones expuestas durante su paso por la localidad se encuentra la falta de profesionales sanitarios en el centro de salud, que da servicio a más de 18.000 cartillas sanitarias. En concreto, la alcaldesa, Esperanza Marcos, denunció que no se cubren las bajas en Pediatría, la falta de especialistas en Traumatología y la necesidad de contar con un servicio de radiografías operativo las 24 horas, demandas que consideran fundamentales para garantizar una atención sanitaria adecuada a los vecinos y vecinas de la zona.

Durante la visita, en la que también participaron el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; los alcaldes de Santa Marina del Rey y de Carrizo de la Ribera, Francisco Javier Álvarez y Alfonso Álvarez; las candidatas Begoña Bermúdez y Lucía de Castro y el diputado provincial José Pellitero, los representantes socialistas insistieron en que la pérdida de población que sufre la provincia de León no es un fenómeno inevitable, sino la consecuencia directa de décadas de falta de planificación y de abandono institucional por parte de la Junta de Castilla y León.

En este sentido, Nuria Rubio defendió la necesidad de impulsar una estrategia integral que permita asegurar oportunidades y servicios en todos los territorios. “La despoblación no se combate solo con discursos, se combate con políticas reales que permitan a la gente quedarse en su tierra. Eso significa empleo, vivienda, servicios públicos y oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en nuestros pueblos”, afirmó.

La cabeza de lista por el PSOE leonés explicó que el programa de gobierno socialista plantea la aprobación de una Ley Autonómica frente a la Despoblación y una Ley de Desarrollo del Medio Rural, con el objetivo de vincular la financiación y la planificación territorial al impacto demográfico de cada zona. “Tenemos que garantizar condiciones de vida atractivas en todo el territorio, porque nadie debería verse obligado a marcharse de su pueblo por falta de servicios o de oportunidades”, añadió.