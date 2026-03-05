Eroski inaugura un supermercado en Carrizo de la Ribera

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la entidad de iniciativa social en el ámbito de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, Soltra Group, han reabierto hoy las puertas de su supermercado inclusivo de Carrizo de la Ribera, emplazado en la Avenida Puente del Hierro, número 87.

La tienda, que opera bajo la enseña Eroski City, ha abierto al público tras una remodelación que ha permitido duplicar su superficie comercial hasta los 583m2. El supermercado cuenta con 50 plazas de aparcamiento para clientes.

Esta reforma también ha incrementado el surtido hasta las 7.000 referencias de marcas líderes, marca propia y productos de proximidad. A las secciones de panadería, frutería, carnicería y charcutería con venta en porción, se suma como novedad el pescado envasado, reforzando así la apuesta por el producto fresco.

La inauguración oficial del establecimiento tuvo lugar en el día de ayer y contó con la presencia del responsable de Franquicia de Vegalsa-Eroski, Afonso Naveira; el CEO de SOLTRA Group, Jose Antonio Idoeta; el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible de la Diputación de León, Francisco Javier Álvarez; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León, Eduardo Diego Pinedo; y el alcalde de Carrizo de la Ribera, Alfonso Álvarez García.

El supermercado permanecerá abierto de lunes a sábado en horario de 9.30 a 21.00 horas y la atención al público corre a cargo de un equipo de 13 personas, 4 de ellas de nueva incorporación tras la reforma realizada.