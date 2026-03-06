Feijóo pide el voto para “dar rumbo y estabilidad” a Castilla y León en un mitin del PP en La Bañeza

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, se ha dado este viernes un auténtico baño de multitudes en su visita a La Bañeza, donde ha acudido a apoyar a la candidatura de su partido en las próximas elecciones autonómicas que se celebran el próximo 15 de marzo.

El responsable de los populares a nivel nacional fue recibido por el alcalde de la localidad, Javier Carrera, a las puertas del consistorio bañezano, desde donde ha hecho un breve recorrido hasta el teatro municipal donde ha protagonizado un multitudinario mitin.

Acompañado por la portavoz del Congreso, la leonesa Esther Muñoz, Feijoó ha arropado a la candidata del PP a las Cortes por León, María José Álvarez Casais, en un acto al que no ha asistido el candidato a la presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, que se encontraba en un acto político en Valladolid, pero sí numerosos alcaldes y responsables políticos de la provincia.

Núñez Feijóo comenzó su discurso pidiendo el voto para garantizar “certezas, estabilidad y buena gestión” en Castilla y León y respaldar la continuidad del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Ante un auditorio lleno de afiliados, simpatizantes y cargos del partido, Feijóo centró su intervención en la importancia de la gestión política frente al “ruido” y la confrontación, reivindicando el modelo de gobierno del Partido Popular en la comunidad.

“Si queréis lo mejor para Castilla y León, si queréis certezas y estabilidad, votad al Partido Popular y votad a Mañueco”, afirmó al inicio de su discurso.

El líder popular aseguró que Castilla y León cuenta con “uno de los mejores gobiernos de España”, destacando especialmente la gestión en educación, sanidad, políticas sociales y atención a la dependencia. En este sentido, subrayó que la comunidad es “referencia nacional en educación pública”, donde, dijo, “no se mira la renta de los padres para que los hijos accedan a una educación de calidad”.

Feijóo defendió que la política debe centrarse en resolver los problemas reales de los ciudadanos. “La política no va de titulares ni de egos, ni de cruces de tuits, va de gestionar el dinero de los ciudadanos, de mejorar la sanidad, la educación, la vivienda y de apoyar al medio rural”, señaló.

Durante su intervención también criticó al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez, al que acusó de generar división política y de incumplir compromisos con territorios como León. Según afirmó, la provincia ha sufrido “demasiados anuncios que nunca se cumplen”.

Por ello, se comprometió a impulsar infraestructuras pendientes si el Partido Popular llega al Gobierno de España. Entre ellas mencionó la autovía A-60 entre León y Valladolid y el desarrollo del corredor atlántico ferroviario, reclamando plazos concretos y ejecución real de las obras.

“León no puede vivir de titulares ni de promesas. Necesita calendarios, presupuestos y obras terminadas”, aseguró.

También hizo referencia a la situación política en Extremadura, donde criticó el bloqueo institucional tras las elecciones autonómicas. El líder del Partido Popular recordó que su partido ganó los comicios con un amplio respaldo, alrededor del 43 % de los votos y con el doble de apoyo que el PSOE, y cuestionó que aún no se haya facilitado la formación de gobierno. A su juicio, impedir la investidura de la lista más votada supone una falta de respeto a los ciudadanos que acudieron a las urnas. “El Partido Popular es el único que se presenta a las elecciones para gobernar y no para bloquear”, afirmó, advirtiendo además de que situaciones como la de Extremadura no deberían repetirse en otros territorios.

En este sentido, se refirió a Vox, afirmando que el partido “está a la deriva” y que España necesita una alternativa política con rumbo y estabilidad. El líder del Partido Popular señaló que, aunque PP y Vox no son lo mismo ni lo serán, los resultados de las urnas obligan a buscar acuerdos que garanticen la gobernabilidad cuando los ciudadanos así lo deciden. En ese sentido, defendió que el Partido Popular es una formación “fiable” y pidió a los votantes que confíen su apoyo a quien, a su juicio, ofrece mayor capacidad de gestión y estabilidad institucional.

El dirigente popular también apeló a la responsabilidad política tras las elecciones, insistiendo en que los resultados de las urnas deben respetarse y traducirse en estabilidad institucional.

“Cuando los ciudadanos votan, los políticos tenemos la obligación de aceptar el resultado y garantizar un gobierno estable”, afirmó.

Feijóo continuó su discurso apelando a la confianza en el proyecto del PP y defendiendo que el partido representa una forma de gobernar basada en la palabra dada y el cumplimiento de los compromisos.

“En tiempos de tanto ruido, gobernar con serenidad es lo más revolucionario”, concluyó.

Por otro lado, Feijóo también se refirió al alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Junta, Carlos Martínez Mínguez, ironizando sobre su decisión de mantener la alcaldía mientras aspira a presidir Castilla y León. El dirigente popular criticó que el candidato socialista no renuncie al cargo municipal y lo calificó de una situación “sorprendente”, señalando que resulta contradictorio aspirar a gobernar toda la comunidad autónoma sin dejar la responsabilidad local. Según afirmó, esta actitud refleja falta de claridad política y contrasta con la experiencia de gestión que, a su juicio, representa el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco.

Por último, abordó la política internacional y la situación de la guerra, defendiendo la necesidad de apostar por la diplomacia y la contención. El líder del Partido Popular aseguró que su posición ha sido clara desde el primer momento: “pedir una solución negociada para parar esta guerra”. En este sentido, afirmó que todos desean el fin del conflicto y el restablecimiento de la paz, pero criticó la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez por, según dijo, generar enfrentamientos con aliados internacionales y tomar decisiones sin el respaldo parlamentario. Feijóo reclamó que el envío de medios militares a zonas de conflicto debe debatirse y autorizarse en el Congreso de los Diputados, ya que “el Ejército no es del presidente del Gobierno, es de todos los españoles”.

Antes del discurso del líder nacional intervino la dirigente popular leonesa Esther Muñoz, quien hizo un llamamiento a la movilización del Partido Popular en la provincia y defendió la gestión de la Junta de Castilla y León. Muñoz aseguró que el PP representa un modelo basado en la buena política y en la gestión eficaz, frente a quienes, según dijo, "buscan confrontación o intentan cuestionar los resultados del gobierno autonómico". La dirigente popular destacó que la comunidad cuenta con algunos de los mejores indicadores del país en educación, atención a mayores o dependencia y afirmó que esos resultados explican por qué los ciudadanos siguen respaldando al Partido Popular tras décadas de gobierno. Asimismo, apeló a la unidad del partido y al trabajo de candidatos, alcaldes y militantes para lograr una amplia victoria electoral.

Por su parte, la candidata del PP en León, María José Álvarez Casais destacó los resultados de la comunidad en ámbitos como la educación, la atención a mayores o la cobertura social, señalando que los datos independientes sitúan a la comunidad entre las mejores de España en varios indicadores.

“Somos eficaces en la gestión y cumplimos lo que prometemos. Por eso los castellanos y leoneses siguen confiando en el Partido Popular”, afirmó.

También pidió una movilización total del partido de cara a los próximos comicios, apelando a alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes para defender el proyecto popular en toda la provincia.

La candidata centró su intervención en el papel del medio rural y del sector agrícola en la economía de la comarca.

Álvarez recordó la importancia histórica de cultivos como la remolacha y productos emblemáticos como las alubias de La Bañeza, defendiendo el compromiso del Partido Popular con agricultores y ganaderos. "Esta misma semana hemos Mañueco ha mantenido una reunión con el nuevo responsable de Azucarera para buscar las mejores soluciones industriales en La Bañeza", anunció.

También destacó las políticas de la Junta para reforzar el sector primario, como la modernización de regadíos, la incorporación de jóvenes agricultores y el impulso a los seguros agrarios.

“Detrás de cada producto hay personas que trabajan la tierra cada día. Nuestro deber es garantizar que el campo tenga futuro”, afirmó.

El alcalde de La Bañeza reivindica los valores del PP

El acto lo abrió el alcalde de la localidad, Javier Carrera, quien dio la bienvenida a los asistentes y definió a La Bañeza como una “ciudad abierta y de encuentro”.

El regidor destacó la vinculación histórica de la ciudad con los valores del Partido Popular y defendió que esos principios —libertad, igualdad y consenso— han contribuido al progreso de España durante las últimas décadas.

“Somos una tierra trabajadora, donde generación tras generación las familias han luchado por prosperar y hacer prosperar su tierra”, señaló.

El alcalde también mostró su apoyo al proyecto político de Fernández Mañueco en Castilla y León y expresó su confianza en que el Partido Popular vuelva a ganar las elecciones autonómicas.

“Sabemos que el 15 de marzo vamos a ganar y que continuará un gobierno sensato, centrado en las personas”, concluyó.