Solar de las antiguas escuelas de Villablino, derruidas para acoger el Parador y donde se ubicará el Capi.araujo

El futuro Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Villablino se queda sin financiación por parte de los fondos europeos y será financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según afirmó el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

El ha explicado explicó que según le informaron desde el propio Ministerio «me garantizan que se va a hacer, sí o sí», aunque el proyecto del Gobieron central se que queddo fuera porque «no se llega al plazo para cubrir el compromiso de justificación de los fondos europeos». La solución es que la inversión prevista de 10 millones de euros sea asumida por el propio ministerio para que «no corra el riesgo de tener que devolver ningún dinero».

El proyecto que, según Rivas, le garantizan desde el Ministerio, «se va a financiar, sigue el proyecto exactamente adelante, en las mismas condiciones, con la misma partida presupuestaria y con la misma capacidad y la misma dimensión de la infraestructura».

Respecto a los nuevos fondos, el regidor señaló que son fondos de los Presupuestos Generales del Estado que tiene asignados ya el ,inisterio y cuya partida presupuestaria es «exactamente la misma». Según Rivas, dentro de poco tiempo saldrá publicada la asignación directa de la financiación para el centro de refugiados, que se construirá en los terrenos destinados al Parador de turismo que nunca llegó a construirse.

Este nuevo Capi albergará a unas 200 personas, con una superficie total de parcela de 9.771 metros cuadrados, concretamente en el mismo solar donde se iba a edificar el fallido parador, contará con zonas verdes y huerto. La superficie de edificación será entre 7.000 y 8.000 metros cuadrados, las zonas exteriores ocuparan unos 5.000 metros cuadrados, contará con una planta baja más tres.

Dentro del presupuesto de ejecución material del proyecto, los costes estimados de construcción del Capi tienen en cuenta la repercusión y la superficie. De este modo, la repercusión para la edificación está cifrado en 1.362 euros el metro cuadrado, en una superficie de 7.000 metros cuadrados. Mientras que en urbanización se cifra en 52 euros el metro cuadrado para una superficie de 4.650 metros y el espacio deportivo abierto tiene un precio de 100 euros para una superficie de 300 metros cuadrados.

Con cuatro centros en España, la consecución de los objetivos a nivel nacional es muy limitada, por lo que es preciso construir más centros para dar respuesta a los solicitantes de asilo.