El programa «Monte San Isidro XI» forma a 16 desempleados

El Programa Mixto de Formación y Empleo Monte San Isidro, desarrollado por la Diputación de León en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta, ha formado a un total de 16 personas desempleadas en las especialidades de trabajos forestales, apicultura, viveros y jardinería. Iniciado el 1 de marzo de 2025, ha tenido una duración de 12 meses en los que se ha proporcionado cualificación y competencias profesionales a los participantes. Lo ha hecho a través de un itinerario formativo teórico-práctico que ha combinado la formación técnica con la realización de un trabajo efectivo en obras y servicios de utilidad pública e interés social.

De esta manera, los alumnos han adquirido una experiencia profesional acreditable que favorecerá su inserción en el mercado laboral. La iniciativa, gestionada por el área de Transición Ecológica de la institución provincial, se ha estructurado en dos proyectos formativos diferenciados: uno centrado en trabajos forestales y otro orientado a la apicultura, los viveros y la jardinería. Cada especialidad ha contemplado un total de 1.800 horas de formación teórico-práctica que han sido impartidas bajo la supervisión de cuatro docentes especialistas en el ámbito ambiental.

Los alumnos han practicado en las instalaciones de San Cayetano y del Monte San Isidro, así como los jardines de otros centros dependientes de la institución.

En la especialidad de trabajos forestales, las actuaciones han estado orientadas a la capacitación en repoblación forestal, aprovechamiento de productos forestales, corrección hidrológico-forestal y tratamientos silvícolas, incluyendo poda y control de plagas. Por su parte, en el ámbito de la apicultura, viveros y jardinería, el alumnado ha desarrollado tareas vinculadas a la explotación y mantenimiento del colmenar del Monte San Isidro, el control fitosanitario en jardines, la gestión del vivero de San Cayetano y la colaboración en el vivero provincial de Ribaseca.