Un árbol para crecer juntos, en fotos

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

El pequeño pueblo de Villamizar vivió una jornada especial con motivo del Día Mundial de la Reforestación. Decenas de alumnos del CRA El Burgo Ranero, acompañados por sus profesores y por familiares, participaron en una actividad que ya se ha convertido en una tradición, la plantación de árboles y plantas ornamentales en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

En esta ocasión, el entorno del templo parroquial fue el escenario elegido para la iniciativa. Allí, los escolares plantaron cerca de una cuarentena de árboles que, desde ahora, formarán parte del paisaje y del patrimonio natural del pueblo. Cada uno de ellos fue bautizado por los propios niños, que colocaron su nombre y la fecha junto a la planta, estableciendo así un vínculo simbólico con los árboles que crecerán junto a ellos con el paso de los años.

La jornada reunió a buena parte de la comunidad educativa del CRA El Burgo Ranero. Profesores, alumnos y padres compartieron una mañana de trabajo al aire libre que estuvo marcada por el buen ambiente y la colaboración. La iniciativa también contó con el apoyo del Ayuntamiento de Santa María de Cea y de las juntas vecinales de los distintos núcleos de población que forman parte del ámbito del centro escolar.

De hecho, una de las particularidades de esta celebración es que cada año cambia de escenario. La plantación rota entre los diferentes pueblos que dan vida al CRA, una fórmula que permite implicar a toda la comunidad educativa y contribuir, poco a poco, a mejorar los espacios comunes de cada localidad.

Tras la plantación, el encuentro continuó en el pórtico del templo parroquial, donde se ofreció un pequeño ágape para todos los asistentes. Fue el momento de compartir impresiones, descansar tras el trabajo realizado y celebrar juntos una jornada que, más allá de la actividad puntual, simboliza el compromiso de la comunidad educativa con el entorno rural.

La iniciativa forma parte de la Programación General Anual del centro y está plenamente consolidada como una de las actividades más significativas y trancendente del curso.