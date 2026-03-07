Las Águedas Tilenenses rinden un homenaje a la mujer rural
La Asociación Montañas del Teleno celebró este sábado en Santibáñez de la Isla una nueva edición de las Águedas Tilenenses, un encuentro que cada año rinde homenaje a las mujeres rurales de la comarca y que marca el inicio del calendario de actividades Leader del grupo de acción local. Durante la jornada se nombró Águeda Mayor a Trinidad Vidal Peñín, en un acto simbólico que incluyó también la entrega del bastón de mando, la plantación de un pino y diversas actividades culturales y de convivencia. La celebración, que tiene carácter itinerante y recorre distintas localidades del territorio, como ocurrió el pasado año en Jiménez de Jamuz, , busca reconocer la labor de las mujeres que han contribuido al desarrollo rural de la comarca desde 1944 y poner en valor su papel.
Acto de nombramiento de la Agueda Tilenense 2026 de Montanas del Teleno /
