El PP denuncia que la Diputación de León cerró el año sin ejecutar 59 M€ en inversiones

El Grupo del Partido Popular en la Diputación de León ha de denunciado que la ejecución presupuestaria de 2025 presentada en la Comisión de Cuentas «demuestra la incapacidad de gestión del equipo de gobierno del Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés» que «dejaron sin ejecutar 59 millones de euros en inversiones reales y gastaron apenas el 50 por ciento del presupuesto».

Los «populares» señalaron que el balance de ejecución presupuestaria certificó que «apenas se invirtieron uno de cada cuatro euros previstos», ya que las obligaciones reconocidas son de «poco más de 21 millones de euros al cierre del ejercicio». «Las inversiones reales son las que realmente decide y ejecuta la Diputación», explicó el portavoz David Fernández, por lo que «representan el pulso del equipo de Gobierno y muestran la voluntad política de poner en marcha iniciativas para la provincia».

Fernández recordó que el presupuesto inicial contemplaba casi 28 millones de euros de inversiones reales, a los que se incorporaron 52,3 millones de euros procedentes de los remanentes a lo largo del año para cerrar la partida de inversiones reales en 80,3 millones de euros. «Los números no engañan y ya no hay margen para mejorarlo porque son los datos del cierre del año», aseguró el portavoz popular, quien vaticinó que «el remanente puede ser equivalente al de 2024 y, de nuevo, ser histórico».

El PP también señaló que, con estas cifras, «se desmiente» lo avanzado por el diputado de Hacienda durante la presentación del presupuesto para 2026, en la que manifestó que el gasto autorizado se situaría en el 65 por ciento, algo que «dista de la realidad a la hora de ejecutar porque gasto autorizado es la renovación del nuevo telesilla de Leitariegos o la carretera de San Martín de Moreda, de la que se ha perdido la subvención de la Junta, y no se han iniciado».

David Fernández también incidió en que «la movilización de más de 460 millones de la que saca pecho el equipo de Gobierno no es más que un dato teórico que, por inacción e incapacidad de gestión, no se plasma en la provincia», en la que «apenas se ha ejecutado el 54 por ciento del presupuesto total».

En cuanto al apartado de transferencias de capital, pese al «tirón» del mes de diciembre en la aprobación de proyectos del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios, los «populares» advirtieron que «tampoco llega al 50 por ciento de los 144 millones de euros presupuestados».

«Incapacidad de gestión»

«Año tras año, el equipo de Gobierno demuestra que no es el adecuado para liderar la institución provincial ni para convertirla en la locomotora de la economía provincial, pese a la envidiable situación económica que dejó el PP al cancelar la deuda en 2018», finalizó el portavoz «popular», no sin antes trasladar que «la muestra palpable de que la incapacidad de gestión del PSOE y la UPL es que el presupuesto crece cada año, pero al concluir el ejercicio el destino final es aumentar los remanentes y no invertirlo en los pueblos de la provincia».