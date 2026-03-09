Ayudas por 130.000 € a infraestructuras de interés medioambiental

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones por importe de 130.000 euros para financiar la adquisición de elementos y la construcción de infraestructuras para la mejora de espacios de interés medioambiental, como es el caso de observatorios, casas y refugios de aves, elementos de señalización, etc.

La ayuda, que gestiona el área de Transición Ecológica, está destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia y podrá alcanzar hasta el 90 por ciento del presupuesto concreto, con un máximo por solicitante de 2.000 euros. El plazo para la presentación de solicitudes se ha fijado en veinte días hábiles a contar desde el jueves 5 de marzo. Estas deberán presentarse por vía electrónica.

Para optar a ellas será necesario presentar el presupuesto desglosado o la factura pro-forma de los elementos a adquirir o infraestructuras a construir, especificando el IVA, así como la memoria de la actuación. Por su parte, la justificación se aportará como máximo hasta dos meses después de la finalización del plazo de ejecución, mientras que el pago se efectuará una vez que se haya justificado el gasto y se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos. Las infraestructuras deben estar ubicadas en terrenos naturales y seminaturales y fuera de las áreas urbanas.