Un almacén de residuos peligrosos moviliza a los vecinos de Villacedré

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Su estado actual es de tramitación, pero la posibilidad de que se convierta en una realidad ha movilizado a los vecinos de Villacedré. De momento, el almacén temporal de residuos peligrosos en el polígono industrial del municipio de Santovenia de la Valdoncina es una iniciativa privada que no ha aprobado aún la Junta de Castilla y León, encargada del expediente y de la autorización.

El Ayuntamiento de Santovenia ha querido dejar claro, a través de una nota informativa, que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la administración autonómica ha sido quien ha remitido el proyecto al consistorio y también a la Junta Vecinal de Villacedré. Tras la recepción del mismo, el ayuntamiento encargó un informe técnico ambiental externo especializado para examinar el proyecto, tal y como ha explicado la alcaldesa, María Villagrasa. «Yo no puedo elegir las empresas que se instalan en el municipio», ha señalado la responsable municipal, quien también ha manifestado su desacuerdo con la ubicación del almacén temporal. Villagrasa ha querido dejar claro que el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina «no tiene competencias para autorizar nada» en relación con el expediente y que es la Junta de Castilla y León la que se encarga de tramitar cualquier autorización al respecto.

El rechazo vecinal está motivado por la cercanía del polígono industrial a las viviendas, si bien la regidora municipial ha matizado que la iniciativa empresarial está relacionada con el amianto, pero «no es una trituradora».

Reunión vecinal

El caso ha llevado a la Junta Vecinal de Villacedré a convocar a los vecinos a una reunión informativa que se celebrará este jueves en la casa de cultura de la localidad. La idea es exponer cuál es la situación actual del proyecto. Además, quieren comunicarle a la Junta de Castilla y León que necesitan «detalles sobre algunos puntos» de la iniciativa empresarial.

El reclamo de la junta vecinal, según se detalla en la convocatoria del encuentro con los vecinos, es organizarse «y ver las opciones de oposición que podemos plantear» de cara a un negocio que «supone el paso de camiones con micropartículas de amianto por nuestras calles». En este sentido, manifiesta su intención de defenderse «de cualquier informe favorable a esta instalación en nuestro pueblo».