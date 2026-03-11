Una señal en Lorenzana para atajar la violencia de género

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cuadros ha impulsado la instalación de una nueva señal en la entrada del Colegio de Lorenzana del CRA Maestro Emilio Alonso que representa «un símbolo educativo de igualdad y firme rechazo a la violencia de género».

Según señala la alcaldesa, Teresa Fernández, en un comunicado, «el ámbito educativo es uno de los espacios más eficaces para combatir las desigualdades que están en el origen de esta violencia, a través de la formación en valores de igualdad, respeto y convivencia, tal y como se viene implementando en los Colegios del CRA Maestro Emilio Alonso». Así mismo, la alcaldesa hace hincapié en que «la prevención es clave y que la implicación de toda la comunidad educativa —profesorado, alumnado y familias— resulta esencial para avanzar hacia la erradicación de cualquier forma de violencia». En palabras del teniente de alcalde, Miguel Ángel González, «colocar esta señal en nuestros colegios significa recordar cada día que la violencia de género no tiene cabida en nuestros pueblos». El concejal de Educación, José Manuel Díez, ha subrayado que «esta propuesta tiene como objetivo reafirmar la apuesta del municipio por desarrollar políticas públicas que promuevan una igualdad auténtica entre hombres y mujeres». Esta iniciativa se suma al conjunto de acciones que el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos dos años, tales como conferencias, charlas y talleres organizados con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género y del Día Internacional de la Mujer.