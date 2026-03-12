Valencia de Don Juan acoge el MF eXperience Tour

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan será escenario los próximos 17, 18 y 19 de marzo del MF eXperience Tour 2026, un destacado encuentro europeo dirigido especialmente a agricultores y empresas del sector agroalimentario. La iniciativa, impulsada por el departamento de Marketing de Basilio Peral, tiene como objetivo ofrecer actividades específicas adaptadas a las necesidades concretas de cada empresa agrícola.

El MF eXperience Tour se ha consolidado como una plataforma única para la actualización profesional y el intercambio de experiencias entre agricultores europeos. Durante tres jornadas intensivas, los asistentes podrán participar en talleres prácticos, demostraciones tecnológicas y charlas especializadas sobre innovación agraria, sostenibilidad y gestión empresarial en el campo.

Desde la organización destacan que «el evento está pensado para responder a los retos actuales del sector agrícola mediante soluciones personalizadas» y subrayan la importancia de la participación activa: «Queremos que cada agricultor encuentre respuestas útiles para su explotación».

Para garantizar una experiencia personalizada y un aforo adecuado, es imprescindible que todos los interesados contacten previamente con la organización para recibir su invitación. Esta medida permitirá adaptar las actividades al perfil profesional de cada participante y asegurar una atención óptima durante todo el evento. La celebración del MF eXperience Tour en Valencia de Don Juan refuerza el papel estratégico de la provincia en la agricultura europea y pone en valor la apuesta por la formación continua y la innovación tecnológica como motores fundamentales del desarrollo rural.

La edición del MF eXperience Tourde de este 2026 recorrerá once países, incluyendo España, Italia, Francia y el Reino Unido..Desde su inicio en 2019, este encuentro de profesionales del campo ha recibido a más de 29.000 profesionales en 21 países.