Abril llena de memoria el museo minero de Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León desarrollará durante el mes de abril un amplio y variado programa de actividades dirigido a todos los públicos, que abarca desde exposiciones y conferencias hasta talleres infantiles, propuestas formativas y actividades culturales.

Uno de los ejes principales de la programación será el apartado expositivo, con un total de cinco muestras, dos de ellas organizadas fuera de la sede del museo. El Parque Minero de Río Tinto (Huelva) acoge la exposición «Filatelia Minera», que recoge la colección de sellos de temática minera de Salvador González Solís, diseñada y producida por el museo. Por su parte, el Instituto Leonés de Cultura exhibe en su sala de exposiciones del Monasterio de Sandoval, en Villaverde de Sandoval, la muestra «Jesús Juárez & Mauricio Peña. Memoria gráfica de la minería en Castilla y León», dedicada al trabajo fotográfico de estos dos autores.

Con estas exposiciones el museo pretende que «no se olvide el público de la actividad minera y de los mineros». En esa misma línea, el centro presenta la segunda fase del programa «Retratos Mineros. Las mil caras de Santa Bárbara. Retratos mineros II», en la que el fotógrafo Rubén Mediavilla retrata a algunos de los mineros que durante años trabajaron en la Cuenca Minera de Sabero. A esta propuesta se suma la exposición «Suena la mina», dedicada a los diferentes sonidos que el minero escuchaba en su trabajo, tanto en el exterior como en el interior de la explotación.

Además, el museo expondrá durante este mes una de las piezas destacadas de su Archivo Histórico Minero de Castilla y León, iniciativa con la que el centro da a conocer cada mes un documento, plano, fotografía u objeto singular de los fondos que conservan la historia minera de la comunidad.

Entre los actos más emotivos del programa figura el homenaje que el museo rendirá a los más de 200 mineros fallecidos en la Cuenca de Sabero —Sabero, Cistierna y La Ercina—, un recuerdo que quedará expuesto de forma permanente en el centro como reconocimiento a quienes perdieron la vida en el tajo.

El museo también se sumará al homenaje a las mujeres trabajadoras con un encuentro-conferencia con María José Domínguez Cuesta, doctora en Geología por la Universidad de Oviedo y editora de la Revista de la Sociedad Geológica Española. El acto se celebrará el sábado 7 a las seis de la tarde.

Otra de las actividades previstas será la proyección comentada de fotografías sobre los servicios sanitarios y educativos vinculados a la minería en la Cuenca de Sabero, a cargo del fotógrafo y exminero Carlos García, que tendrá lugar el viernes 13 a las seis de la tarde. Con esta actividad el museo quiere recordar el papel que desempeñaron estos servicios sociales y culturales en las cuencas mineras y su importancia en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias.

Dentro del programa formativo «Formación – Visionarios del carbón», el historiador Adrián Renilla ofrecerá una conferencia dedicada a la figura de Miguel Díez Canseco, uno de los empresarios mineros más destacados de la provincia de León. La charla se celebrará el sábado 26 a las seis de la tarde.

El museo también ha programado actividades para el público infantil, como el taller «Pequeños guardianes del bosque», que se desarrollará el sábado 21 en dos turnos de mañana.

La programación cultural se completa con propuestas relacionadas con la lectura y la divulgación radiofónica. El libro del mes será «La playa del carbón», de la escritora Helena Tur, una obra ambientada en la mina asturiana de Arnao en el año 1853.

Además, el programa radiofónico «Ser Minero» abordará cada lunes distintos aspectos de la historia y la cultura minera, como la presentación de la novela «El pozo», de Adolfo López, ambientada en un campo de trabajo minero en la provincia de León; un repaso a la historia de las escuelas mineras de la Cuenca de Sabero, a cargo de Carlos García; la recuperación de la figura del empresario Miguel Díez Canseco, con el historiador Adrián Renilla; y un recuerdo a los trabajadores fallecidos en accidentes laborales en la cuenca, fruto de una investigación desarrollada durante meses por Héctor González Moro.