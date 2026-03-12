Una plataforma denuncia el mal estado de las carreteras en Chozas de Abajo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma Ciudadana por la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha denunciado la situación de «dejadez, desidia y abandono» que sufren las infraestructuras del municipio. En un comunicado, el colectivo se refiere al silencio administrativo por parte de los responsables políticos de la Diputación de León, a quienes acusan de ignorar sistemáticamente las demandas de seguridad de los vecinos.

Las quejas se centran en el ensanche de las carreteras municipales, proyectos que la Plataforma asegura que han sido «aparcados en el cajón del olvido». Los portavoces del colectivo critican la incoherencia de los representantes públicos, señalando que, mientras se suceden los discursos institucionales contra la despoblación, los habitantes de la zona se ven obligados a «jugarse la vida diariamente» debido al precario estado de los viales. Ante la falta de respuesta a las solicitudes de audiencia enviadas al presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, la Plataforma le insta a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad vial del municipio de Chozas de Abajo. Como medida de acción inmediata, se ha convocado a todos los vecinos y partes interesadas a una asamblea informativa que tendrá lugar este sábado, día 14 de marzo, en la localidad de Antimio de Arriba. En este encuentro se analizará la situación actual y se coordinarán los siguientes pasos a seguir ante la falta de interlocución con las autoridades provinciales. Finalmente, la Plataforma Ciudadana por la Seguridad Vial ha advertido que, de no obtener una respuesta efectiva y un compromiso firme para la mejora de las carreteras, se endurecerán las medidas de presión. El colectivo asegura estar dispuesto a continuar con las movilizaciones ciudadanas de forma indefinida hasta que se garantice la integridad de los usuarios que transitan por las vías del municipio.