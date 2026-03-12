El PP denuncia que el Gobierno desvía a las ayudas al coche eléctrico las indemnizaciones por ataques del lobo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León ha manifestado su profunda «indignación» ante la decisión del Gobierno de España de desviar los 20 millones de euros destinados originalmente a los ganaderos afectados por el lobo hacia ayudas para el coche eléctrico. Los leoneses consideran que este movimiento es un ejemplo más del «ataque reiterado» del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el sector ganadero de la provincia, respaldando así la denuncia conjunta realizada por 14 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La formación subraya en un comunicado que estos fondos eran partidas finalistas comprometidas por la ministra Teresa Ribera en 2022, dentro de la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo. Dichas ayudas debían destinarse tanto a la compensación de daños por ataques como a la implantación de medidas preventivas en las explotaciones más vulnerables. Al no materializarse las transferencias en los ejercicios de 2023, 2024, 2025 y 2026, son las comunidades autónomas las que están asumiendo el coste íntegro de las indemnizaciones.

A esta falta de financiación se suma, según el PP, un ejercicio de «rebeldía» institucional por parte del Gobierno al no remitir a la UE el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo. Este documento, que debía haberse entregado antes del 31 de julio de 2025, es el requisito legal imprescindible para que las comunidades autónomas puedan recuperar la gestión de la especie y reducir la densidad de población en las zonas donde los daños a la ganadería son significativos.

Finalmente, los populares denuncian que esta maniobra busca deliberadamente evitar un equilibrio entre la fauna silvestre y la ganadería extensiva. Advierten que el desprecio hacia el sector ganadero está provocando el abandono de numerosas explotaciones y, como consecuencia directa, un agravamiento de la despoblación en el medio rural.