La tapa vuelve a ser la gran protagonista en Veguellina

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha anunciado oficialmente la celebración de la XI Edición de la Feria de la Tapa de Veguellina de Órbigo. Este evento, que alcanza ya su undécima convocatoria, se presenta como una cita para potenciar la gastronomía local y dinamizar el sector hostelero del municipio durante el fin de semana. Las jornadas de degustación tendrán lugar el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. Para facilitar la asistencia de todos los vecinos y visitantes, la organización ha establecido dos franjas horarias: una sesión de mañana, que se desarrollará de 12:30 a 15:30 horas, y una sesión de tarde-noche, programada desde las 19:30 hasta las 22:30 horas.

Cada cliente recibirá una tarjeta oficial en los establecimientos colaboradores. Para optar a los premios, los participantes deberán completar el recorrido y sellar íntegramente su tarjeta en cada local. Una vez cumplimentada, la tarjeta deberá depositarse en la urna instalada en los soportales de la plaza.

El precio establecido para la tapa será de 1,50 euros, importe que se abonará de forma adicional a la consumición solicitada. Esto permite a los asistentes disfrutar de elaboraciones exclusivas creadas especialmente para el certamen por los cocineros de la localidad. El broche de oro de la feria llegará el domingo a las 22:00 horas con la celebración del sorteo público entre todas las tarjetas que contengan la totalidad de las casillas selladas. El Ayuntamiento ha dispuesto cinco premios en metálico.