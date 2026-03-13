La Diputación y la Junta financiarán el 100% de los planes contra incendios

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La Diputación de León ha abierto este miércoles el plazo para que 116 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan solicitar la subvención destinada a la redacción de planes locales de actuación ante emergencias por incendios forestales, una herramienta obligatoria para los municipios incluidos en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal).

La convocatoria está dotada con 400.000 euros, de los que la institución provincial aporta 294.600 euros y la Junta de Castilla y León 105.400 euros, y tiene como finalidad apoyar a los consistorios en la elaboración de estos documentos técnicos, que fijan los protocolos de respuesta y la organización de recursos municipales y de otras administraciones ante un incendio forestal en su término.

Las ayudas cubrirán el 100% del presupuesto del plan, con un máximo de 1.800 euros por documento, más 100 euros adicionales por cada localidad integrada en el municipio solicitante.

Según la Diputación, este apoyo económico se justifica «por razones de interés público», dada la importancia de que todos los ayuntamientos incluidos en el Infocal dispongan de un instrumento actualizado de planificación preventiva.

El periodo de ejecución de los trabajos se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026, mientras que las solicitudes podrán presentarse durante 20 días hábiles a contar desde el 11 de marzo. Deberán remitirse de manera electrónica a través de la sede digital de la Diputación, en el apartado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sección de ayudas y subvenciones. Los planes deberán elaborarse en formato digital utilizando la aplicación oficial para la digitalización de guías de respuesta y planes municipales de incendios forestales, disponible en www.planeslocalesif.es, lo que permitirá que su contenido sea interoperable y consultable por las administraciones competentes en situaciones de emergencia. Además, deberán ajustarse al contenido mínimo fijado en el anexo VI del Plan Infocal y actualizarse cada vez que se modifiquen sus elementos básicos.