Indignación vecinal en Villacedré por el nuevo almacén de materiales con amianto

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Los vecinos de Villacedré están indignados por la instalación de un almacén de residuos peligrosos en el polígono industrial. Así lo ha asegurado el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, que apoyó la reunión convocada por la Junta Vecinal de Villacedré que se celebró este jueves en la casa de cultura. En ella, se expuso a los vecinos cuáles son los detalles y la situación actual del proyecto, que se encuentra en tramitación y aún no ha recibido el visto bueno de la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, la iniciativa privada de la nave ya ha levantado el malestar de los vecinos de Villacedré al tratarse de un almacén temporal de residuos peligrosos relacionados con el amianto que, argumentan, está muy cerca de las viviendas.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, municipio al que pertenece Villacedré, ha señalado que se ha personado en el expediente y presentado alegaciones «para defender los intereses de los vecinos ante la pasividad del Ayuntamiento». También han iniciado una campaña de recogida de firmas y mantendrán una reunión la próxima semana con un abogado de cara a pedir un nuevo informe detallado sobre el proyecto.

Según han explicado los populares, sus alegaciones buscan también «que se analicen con mayor rigor las implicaciones del proyecto». Además, acusan a la alcaldesa, María Villagrasa, de no haberles informado debidamente de la existencia de la iniciativa. En este sentido, aseguran que fue el responsable municipal de medio ambiente, de la UPL, quien les informó de la instalación del almacén el pasado 6 de marzo y expresan su malestar de no haber sido informados con anterioridad.

Informe externo

Por su parte, el Ayuntamiento de Santovenia quiso dejar claro hace unos días a través de un comunicado que fue el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León el que remitió el proyecto al consistorio y también a la Junta Vecinal de Villacedré, tras lo cual el consistorio encargó un informe técnico ambiental externo especializado para examinar el proyecto, tal y como explicó la regidora. Sobre este punto, los populares afirman que ese estudio tiene «muchas deficiencias» y consideran que tenía que haber sido «más riguroso», según Blanca Díez, concejal del PP en Santovenia. También consideran «especialmente llamativo que haya sido dado por bueno por la alcaldesa y remitido a la Junta pese a que el propio informe previo del concejal de Medio Ambiente señalaba la necesidad de contar con un aálisis técnico externo mucho más detallado antes de adoptar una posición definitiva».