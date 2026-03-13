Miguel Canseco, en Visionarios del Carbón del MSM de Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ofrece una nueva edición del seminario, Visionarios del carbón, con el que da a conocer la biografía de algunas de las figuras más importantes de la minería española, caracterizadas todas ellas por su visión adelantada al tiempo en que vivieron, lo que les convirtió en pioneros en el mundo del carbón.

La actividad, que tendrá lugar el próximo miércoles, a las seis de la tarde, con inscripción gratuita que se puede realizar en el museo, se dirige esta vez a Miguel Díez Canseco, una de las figuras destacadas en los primeros intentos de explotación organizada del carbón en la provincia de León durante principios del siglo XX.

El historiador Adrián Renilla analizará la figura de este empresario y promotor minero, que supo identificar el valor estratégico de los yacimientos carboníferos leoneses en un momento en el que la industrialización comenzaba a abrir nuevas oportunidades económicas.

Su actividad estuvo vinculada a las primeras iniciativas empresariales destinadas a poner en marcha explotaciones de carbón y a favorecer el aprovechamiento industrial de este recurso en un momento todavía incipiente para el sector.