Villamontán recoge en un libro parte de su tradición religiosa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Reconstruir la historia de la Cofradía de Jesús Nazareno de Villalís y Posada y Torre de la Valduerna es el objetivo del libro que se va a presentar el próximo 28 de marzo, a las 20:00 horas, en el Ayuntamiento de Villamontán. Esta cofradía es la encargada de una de las tradiciones religiosas más desconocidas y singulares de la comarca. La obra ha sido realizada por el historiador del arte José Luis de las Heras, con la colaboración de Montse Fernández Carracedo y Carlos Falagán Iglesias y sufragada por la propia cofradía, que desarrolla una importante labor de restauración y difusión de su patrimonio. El volumen reúne la documentación histórica más relevante de esta institución, fundada en 1674 en la iglesia parroquial de Villa de Alís, nombre con el que se conocía entonces a la localidad.

Algunos de los aspectos más interesantes de la obra proceden de la documentación conservada en el Archivo Diocesano de Astorga, del que se han extraído numerosas referencias sobre la vida de la Cofradía a lo largo de los siglos. La investigación también ha permitido rescatar numerosas fotografías históricas o curiosas anotaciones.