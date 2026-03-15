La ULE aborda el agua como motor de cambio del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bajo un paisaje aparentemente llano y agrícola, el Páramo leonés esconde una compleja red de agua, historia y tecnología que la Universidad de León invita a descubrir el próximo domingo 22 de marzo con motivo del Día Internacional del Agua en Hidrogeodía 2026 en una jornada organizada por el grupo de investigación GeoINCA de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, que permite explorar cómo el agua ha modelado el territorio, la agricultura y la biodiversidad de esta comarca, y cómo su gestión ha sido y sigue siendo un motor de transformación del páramo leonés. Durante la actividad, los asistentes podrán conocer acuíferos, humedales, lagunas y antiguos sistemas de riego, comprendiendo cómo la interacción entre los recursos hídricos y la actividad humana ha definido el paisaje actual. La salida de la actividad tendrá lugar a las 10 horas de la Glorieta de Guzmány la jornada está abierta a todos los públicos previa inscripción en la web de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos