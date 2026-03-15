Herida una mujer al chocar contra un ciervo con su turismo en Destriana

Archivo - Coche de la Guardia Civil.EUROPA PRESS - Archivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha recibido un nuevo aviso por un accidente durante la tarde de este domingo.

La llamada, que tenía lugar a las 16.52 horas, alertaba de un accidente de un vehículo que chocó contra un ciervo en el kilómetro 19 de la carretera LE-133, en Detriana.

Como consecuencia del suceso, la conductora del vehículo, una mujer de 41 años se encuentra herida y solicita asistencia.

Se ha trasladado aviso a la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la víctima.