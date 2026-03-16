Los vecinos de Vegamián no olvidan al pueblo inundado

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En un encuentro que trasciende la nostalgia, la familia y antiguos vecinos de Vegamián se han reunido en León para celebrar su tradicional convivencia anual. En el homenaje de este año, el acto ha cobrado un significado especial al rendir tributo a Carmen y Toña, dos mujeres nonagenarias que representan el último eslabón directo con la vida del pueblo antes de su desaparición. Un legado que no se ahoga Vegamián, que fuera cabecera del municipio en el corazón de la montaña leonesa y cuna del escritor Julio Llamazares, fue sepultado en el año 1968 por las aguas del embalse del Porma. Aunque el pueblo desapareció bajo el pantano, la identidad y los recuerdos de sus gentes han permanecido intactas durante casi seis décadas gracias a la transmisión oral.