Las fotos del impresionante incendio de La Bañeza, a vista de dron

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un peligroso incendio se declaró en la madrugada de este 18 de marzo en una nave industrial de La Bañeza (León), dedicada al almacenamiento de neumáticos y plásticos, generando una densa nube de humo tóxico que obligó a activar medidas de protección para la población. El fuego, que comenzó alrededor de las 3.00 horas, provocó una gran columna de humo visible desde varios kilómetros y llevó al Ayuntamiento a recomendar el confinamiento preventivo en domicilios, con ventanas cerradas y sistemas de ventilación apagados, según informaron fuentes municipales.