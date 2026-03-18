La Bañeza pide el confinamiento preventivo de sus vecinos por la nube tóxica del incendio de una nave con neumáticos y plásticos

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza y la Policía Local han emitido un comunicado urgente ante el incendio declarado este miércoles en una planta de neumáticos y plásticos situada muy cerca del municipio. Debido a la naturaleza del fuego, en el que se han visto implicados productos potencialmente tóxicos, las autoridades han activado un protocolo de seguridad para proteger a los vecinos de la posible inhalación de partículas contaminantes.

Para minimizar riesgos de salud, se han establecido las siguientes pautas de obligado cumplimiento hasta nuevo aviso:

Confinamiento voluntario: permanecer en el interior de los domicilios el mayor tiempo posible.

Aislamiento: mantener puertas y ventanas completamente cerradas.

Actividad física: se suspende cualquier actividad deportiva o esfuerzo al aire libre.

Uso de mascarilla: en caso de tener que salir a la calle, es imprescindible el uso de mascarillas, preferiblemente de tipo FFP2.

En estos momentos, diversas dotaciones de bomberos y servicios de emergencia trabajan intensamente en el foco del incendio para controlar las llamas. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, instando a la población a no acercarse a la zona afectada para no entorpecer el tránsito de los vehículos de emergencia y las labores de extinción.

Las autoridades locales han cortado los accesos a la zona y han confirmado que se seguirá informando de cualquier novedad a través de los canales oficiales.

Declarado el nivel 1

La Delegación Territorial de la la Junta de Castilla y León en León declaró hoy el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) por el incendio originado esta madrugada en la nave de neumáticos y plásticos situada a la altura del número 46 de la avenida Portugal de la localidad leonesa de La Bañeza.

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 recibió a las 2.56 horas una llamada que alertaba del incendio, por lo que se movilizó a los bomberos de la Diputación de León, a la Guardia Civil de León y a la Policía Local de La Bañeza.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se encuentra coordinado la emergencia, por lo que, a primera hora de hoy, se incorporan medios de la Consejería de Medio Ambiente al dispositivo que trabaja en la extinción del incendio.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de La Bañeza recomendaron que, puesto que las llamas afectan a productos potencialmente tóxicos, la ciudadanía extreme las precauciones para preservar la salud y seguridad de todos los vecinos.