Una mujer queda atrapada dentro de su vehículo tras volcar en Mansilla de las Mulas

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un aviso durante la tarde de este miércoles por un accidente.

El suceso ha tenido lugar a las 16.57 horas en el kilómetro 21 de la carretera N-625, en Mansilla de las Mulas. Una mujer ha perdido el control de su vehículo y ha terminado saliendo de la vía y volcando. Como consecuencia, la mujer, de 65 años, ha quedado atrapada y herida dentro del turismo, aunque consciente.

Se ha dado aviso a los Bomberos de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.