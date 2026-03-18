Trasladado en helicóptero al Hospital de León un motorista tras sufrir un accidente en Boca de Huérgano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un aviso a causa de un accidente que ha tenido lugar a las 14.45 horas de este miércoles.

En concreto, un motorista sufrió una caída en el kilómetro 108 de la carretera N-621, en Boca de Huérgano. El herido, un hombre de 44 años, ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de León tras ser atendido por el personal del helicóptero sanitario.