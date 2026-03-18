Las opas denuncian la «subida injustificada» del precio de los carburantes y fertilizantes

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

Las organizaciones Asaja, UPA, Coag y UCCL se manifestaron este miércoles para denunciar la complicada situación a la que se enfrenta el sector agrícola debido a la “subida injustificada” del precio del petróleo y de los fertilizantes, que es consecuencia de la “especulación” que sufre el campo tras los conflictos bélicos. La protesta planteó varios puntos clave: garantizar el suministro de gasóleo y fertilizantes; frenar la “especulación” con leyes urgentes; ofrecer ayudas directas inmediatas a agricultores y ganaderos; implementar medidas fiscales; desarrollar un plan específico para el sector cerealista; compensar el aumento del gasóleo; facilitar el acceso a préstamos a interés cero; alcanzar un acuerdo en toda la cadena alimentaria; y promover la intervención de todas las administraciones.