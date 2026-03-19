Vuelve la normalidad a La Bañeza tras disiparse la nube tóxica por el incendio de una nave llena de neumáticos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha señalado esta mañana que la situación en la localidad tras el incendio de una nave que provocó una nube tóxica está completamente normalizada. Agradece la colaboración de todos los vecinos, que han actuado con total responsabilidad, y de los servicios municipales que se han volcado para abordar la situación desde el primer momento. Carrera también valora la actuación de todos los medios desplegados desde otras administraciones para que la afección a la población haya sido minimizada.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha decidido mantener la situación 1 del PLANCAL debido al incendio declarado en una nave industrial de residuos plásticos en La Bañeza. No obstante, ha señalado que la evolución del incendio ha mejorado en las últimas horas, con una notable disminución tanto de la intensidad del humo como de las llamas.

“Se está trabajando para que cuanto antes podamos dar por concluido este episodio. Podemos decir que la situación ha mejorado de forma sustancial”, ha afirmado el delegado territorial.

A pesar de esta evolución favorable, Diego ha advertido de que el episodio “se va a prolongar durante varios días”, al tiempo que ha subrayado que los trabajos de extinción continúan por parte de los servicios especializados.

En relación con la afección del humo, ha explicado que está impactando principalmente en las localidades de la comarca del Jamuz, más que en La Bañeza. Por ello, ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia: “Pedimos a la población que adopte precauciones, especialmente las personas con problemas respiratorios, recomendando el uso de mascarillas”.

En este sentido, se recomienda extremar las precauciones para preservar la salud y la seguridad de la población:

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo o partículas contaminantes.

Evitar la realización de actividades físicas o deportivas al aire libre.

Utilizar mascarilla, preferiblemente tipo FFP2, en caso de tener que salir al exterior, especialmente en personas con afecciones respiratorias.

No acercarse a la zona del incendio ni a sus inmediaciones, para no interferir en las labores de los servicios de emergencia.

Seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de seguridad.