El MSM organiza un taller infantil por el Día de los Bosques

El museo organiza cinco exposiones, una de ellas fuera de Sabero, en concreto en Huelva.castro

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, sigue con su programa «Guajes MSM», con un taller infantil titulado «Pequeños guardianes del bosque», con motivo del Día Internacional de los Bosques, que se desarrolla este sábado.

Este taller está dirigido a niños de entre 4 y 12 años y propone una experiencia educativa y divertida en la que los más pequeños podrán descubrir los secretos del bosque, conocer la importancia de estos ecosistemas y aprender cómo cuidarlos y protegerlos a través de dinámicas participativas adaptadas a su edad.

Durante la actividad, los participantes se acercarán al mundo natural de una forma amena, didáctica y creativa, fomentando el respeto por el medio ambiente y la importancia de conservar los bosques, espacios fundamentales para la vida en el planeta.

La sesión se desarrollará en dos turnos, uno a las 11.30 y otro a las 12.30 horas.