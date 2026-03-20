Villablino abre las inscripciones para participar en la Feria del Libro
El Ayuntamiento de Villablino abre las inscripciones para la ocupación de las casetas en la Feria del Libro que se desarrollará el 2 de mayo en el Pozo María de Caboalles de Abajo.
La cita contará con la presencia, ya confirmada, de Aitana Castaño y músicos como Vanesa Muela, aunque el programa completo aún está en elaboración.
Hay una decena de casetas disponibles, que se podrán usar de forma gratuita, y la feria estará abierta al público entre las 11 y las 15 horas, por la mañana, y de 16.30 a 21 horas.
La inscripción se puede hacer hasta el 26 de abril enviando un correo a la dirección mercedesfisteus@aytovillablino.com indicando el tipo de proyecto, el nombre comercial, el lugar de origen, una breve descripción del proyecto, la página web o red social y el nombre y datos completos de la persona de contacto.