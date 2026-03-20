Villablino abre las inscripciones para participar en la Feria del Libro

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villablino abre las inscripciones para la ocupación de las casetas en la Feria del Libro que se desarrollará el 2 de mayo en el Pozo María de Caboalles de Abajo.

La cita contará con la presencia, ya confirmada, de Aitana Castaño y músicos como Vanesa Muela, aunque el programa completo aún está en elaboración.

Hay una decena de casetas disponibles, que se podrán usar de forma gratuita, y la feria estará abierta al público entre las 11 y las 15 horas, por la mañana, y de 16.30 a 21 horas.

La inscripción se puede hacer hasta el 26 de abril enviando un correo a la dirección mercedesfisteus@aytovillablino.com indicando el tipo de proyecto, el nombre comercial, el lugar de origen, una breve descripción del proyecto, la página web o red social y el nombre y datos completos de la persona de contacto.