Los ganaderos alertan de pérdidas por la bajada del precio de la leche

Las principales industrias lácteas han comenzado a remitir en los últimos días los nuevos contratos a los ganaderos con rebajas de entre 7 y 10 céntimos por litro en el precio de la leche en origen, una medida que ha encendido todas las alarmas en el sector. Las organizaciones de productores OPL y Agromuralla denuncian que estos recortes llegan en un momento especialmente delicado, marcado por el incremento de los costes de producción, y advierten de que podrían poner en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones.

El impacto de esta decisión adquiere especial relevancia en territorios como la provincia de León, donde el sector lácteo sigue siendo un pilar económico del medio rural. Según los últimos datos disponibles, León cuenta con 166 explotaciones, un 4,6% menos que el año anterior, que producen en conjunto 231 millones de litros de leche, con un valor de mercado de 117,81 millones de euros. Un recorte de estas características, aplicado sobre este volumen, supondría una merma millonaria para la economía provincial.

Las asociaciones agrarias, que agrupan a cerca de 1.000 ganaderos en toda España, consideran que la bajada planteada por industrias como Leche Río, Lactalis o Naturleite carece de justificación. Argumentan que, en los últimos meses, los precios internacionales de productos lácteos como la mantequilla, la nata o la leche líquida han evolucionado al alza, lo que no se corresponde con la reducción que ahora se pretende trasladar al productor.

La preocupación se agrava por el contexto de costes al alza. El encarecimiento del gasóleo, la electricidad, los fertilizantes y los piensos, vinculado en parte a la inestabilidad internacional y a la guerra de Irán, está elevando de forma significativa los gastos de las explotaciones. En este escenario, la combinación de menores ingresos y mayores costes podría traducirse en pérdidas de entre 14 y 18 céntimos por litro en origen, según estimaciones del sector.

Galicia, que concentra cerca del 40% de la producción láctea nacional, es la primera comunidad en renovar contratos, por lo que los precios que se están fijando estos días marcarán la tendencia para el resto del país. De ahí la inquietud de los productores leoneses y del conjunto del sector, que temen que se produzca un efecto arrastre en los próximos meses.

Llamamiento a no firmar

Ante esta situación, OPL y Agromuralla han hecho un llamamiento a los ganaderos para que no firmen los contratos en las condiciones actuales y defiendan precios que cubran los costes de producción. Asimismo, advierten de que, si las industrias no rectifican, podrían impulsarse acciones de presión más contundentes, que incluso podrían afectar al suministro.