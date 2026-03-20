Una plaga reduce hasta un 35% la densidad de la madera de la vid

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Un equipo de investigadores de la Universidad de León (ULe) y del centro INEA–Universidad Pontificia Comillas ha constatado que la plaga del coleóptero Xylotrechus arvicola —uno de los insectos que más preocupa a los viticultores del norte de España— provoca una disminución significativa de la densidad y de la resistencia mecánica de la madera de la vid, especialmente en la variedad leonesa Prieto Picudo.

El estudio, recién publicado en ‘Scientific Reports’, se ha desarrollado con muestras procedentes de viñedos con Denominación de Origen León en el municipio de Gordoncillo, donde esta plaga está instalada desde hace más de quince años.

Los resultados evidencian que las ramas afectadas pueden romperse con mucha mayor facilidad bajo las condiciones habituales del campo, lo que compromete la estructura de las plantas, su longevidad y la producción anual de uva.

El equipo —formado por Andrea Antolín-Rodríguez, Laura Zanfaño, Daniela Ramírez Lozano, Pedro A. Casquero, Andrés Juan Valdés y Álvaro Rodríguez-González— analizó 58 muestras de madera dañada y no dañada por las larvas del insecto, que perforan galerías en el interior de los sarmientos durante uno o dos años de desarrollo. Los investigadores compararon el comportamiento de la madera en dos estados: condicionada (seca en laboratorio) y no condicionada (con la humedad real del campo). En conclusión, las muestras no dañadas presentaron hasta un 20% más de densidad que las dañadas en condiciones de laboratorio.