La Diputación da salida a 75 millones para acometer obras en los pueblos

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de León, que se celebrará mañana, aprobará una inversión total de 75 millones de euros destinada a distintos programas clave para la provincia. Esta cuantía se repartirá principalmente entre el Plan Provincial de Cooperación Municipal y la quinta y penúltima fase del Plan de Inversiones, Obras y Servicios (Pios).

El Plan Provincial de Cooperación Municipal, de carácter bienal para los años 2026 y 2027, contará con una dotación de 60 millones de euros dirigida a los 208 municipios leoneses. Las partidas oscilarán entre los 200.000 y los 572.000 euros, en función de la población de cada localidad.

Por su parte, la quinta fase del Pios, que será aprobada en el mismo pleno y que limita a cuatro las actuaciones por ayuntamiento, dispondrá de cerca de 13,5 millones de euros para 48 municipios. En este caso, el plan tendrá una duración anual.

El presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente, Valentín Martínez, también diputado de Cooperación y SAM, destacaron “el gran calado inversor” de este pleno, subrayando el papel de la Diputación como “verdadero motor de la provincia”.

Además, durante la sesión se abordará el convenio entre la Diputación y la Fundación Patrimonio Natural para la ejecución de infraestructuras en Riaño, en el que la institución provincial aportará el 30% de la inversión.

Otro de los puntos del orden del día será la aprobación del presupuesto del Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo. En este caso, la Diputación contribuirá con 108.000 euros, lo que representa el 80% del total, fijado en 135.000 euros.

Asimismo, se dará luz verde a las bases del Plan de Cooperación Municipal. Martínez destacó su evolución, pasando de contar con 20 millones de euros anuales a los 30 millones actuales. El objetivo del plan es financiar obras y contratos de suministro en los municipios, incluyendo mobiliario para edificios públicos y actuaciones en centros escolares y de salud. Como novedad, se incorporan intervenciones para la eliminación de amianto en edificios municipales.