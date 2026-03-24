Cultura premia a tres bibliotecas de León por fomentar la lectura

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La provincia de León ha vuelto a tener presencia en la XXV edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, impulsada por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con tres bibliotecas premiadas que han sido reconocidas por la calidad de sus proyectos y obtendrán ayudas económicas para el impulso de la lectura en sus localidades.

En concreto, han sido distinguidos los proyectos de los ayuntamientos de Astorga, Carrizo de la Ribera y Santa María del Páramo, que han recibido una dotación de 2.777,8 euros cada uno destinada principalmente a la adquisición de fondos bibliográficos.

El proyecto mejor valorado de la provincia ha sido «Refúgiate en la lectura», de Astorga, que ha alcanzado una puntuación de 72,67. La iniciativa apuesta por convertir la biblioteca en un espacio de encuentro, bienestar y crecimiento personal a través de la lectura.

Por su parte, en Carrizo de la Ribera ha sido reconocido el programa «Biblioteca de Carrizo: Lee y lánzate», con una puntuación de 60, centrado en fomentar la participación activa de los usuarios y acercar los libros a nuevos públicos.

Finalmente, Santa María del Páramo ha obtenido una puntuación de 61,5 puntos con «El Páramo Lee (II Edición)», una propuesta que da continuidad a anteriores iniciativas de animación lectora y refuerza el hábito de la lectura entre vecinos de todas las edades.

La Campaña María Moliner, que busca garantizar el acceso igualitario a la lectura, ha premiado en esta edición 331 proyectos desarrollados en municipios de menos de 50.000 habitantes, con una inversión global de 1,1 millones de euros. Los proyectos seleccionados destacan por su creatividad, su capacidad de integración social y su contribución a acercar la lectura a colectivos diversos.