La Vecilla proyecta un centro de día, cultural y de mayores

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Vecilla construirá un centro de día, cultural y de mayores gracias a la cesión de terrenos y edificaciones por parte de la Diputación, formalizada recientemente en la sede provincial. El acuerdo fue firmado por el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, y el alcalde socialista del municipio, Moisés González Diez, y permite al Consistorio disponer del antiguo hospicio–escuela hogar y parcelas anexas para desarrollar este proyecto.

La cesión, valorada en más de 478.000 euros, contempla el uso exclusivo de los terrenos para fines sociales y culturales durante un periodo mínimo de 30 años. El alcalde de La Vecilla destaca la importancia de este paso. «Es un proyecto muy esperado que permitirá dotar al municipio y a todo el valle de un recurso esencial para nuestros mayores y para la vida cultural de la zona», declara.

El futuro equipamiento incluirá un centro de día, una residencia para personas mayores y espacios culturales, con el objetivo de mejorar la atención a la población, favorecer el arraigo y generar actividad económica. «Queremos que nuestros mayores puedan seguir viviendo en su entorno con los servicios que necesitan y, al mismo tiempo, crear oportunidades que ayuden a dinamizar el municipio», ha señalado González.