La DO León participa en «Vino + Tapas» en Valladolid

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La Denominación de Origen León estará presente en la segunda edición de «Vino + Tapas», el evento enogastronómico que se celebrará del 15 al 17 de mayo en la Acera de Recoletos de Valladolid, dentro de la programación de las Fiestas de San Pedro Regalado, presentadas ayer en Valladolid.

La cita reunirá a 67 bodegas pertenecientes a cinco denominaciones de origen —Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda y Toro—, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir la riqueza vitivinícola del territorio a través de degustaciones, catas y propuestas de maridaje.

Además de la oferta vinícola, el evento contará con seis tapas galardonadas en los certámenes nacional y mundial de 2025, música en directo y diferentes experiencias en torno al vino, consolidando a Valladolid como un referente enogastronómico.

Los asistentes podrán acceder mediante la adquisición de pasaportes por 15 euros o mediante tickets individuales, en una edición que incorpora novedades como la venta anticipada online y nuevas opciones de consumo, entre ellas el mosto.

Asimismo, la participación de la DO León permitirá poner en valor la singularidad de sus vinos, especialmente elaborados a partir de variedades autóctonas como la prieto picudo o la albarín, reforzando su posicionamiento dentro del panorama vitivinícola y acercando sus propuestas tanto a profesionales del sector como al público general.