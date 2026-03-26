Coyanza domina en el provincial escolar de ajedrez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Deportiva de Ajedrez de Valencia de Don Juan ha dominado el provincial escolar. El sábado 22 de marzo tuvo lugar en La Bañeza el campeonato provincial escolar de esta disciplina. Como antesala se había celebrado el 22 de febrero una jornada previa en la que ya las escuelas coyantinas se perfilaron como favoritas, lo que se reflejó en los tableros de la cita que contó también con jugadores de León capital.

El equipo de las Escuelas Deportivas de Valencia de Don Juan acudió al campeonato con un equipo benjamín, uno alevín y uno infantil, que consiguieron alzarse, en la primera categoría. con el Campeón Provincial gracias al trabajo de Tristán De Campo Alburquerque, Jesús Fuertes Oliveiros, Aitor García y Jorge y David Becerro Ramos. En la categoría individual, el campeón provincial fue Benjamín Tristán De Campo, que premaneció invicto en este campeonato provincial, así como en la jornada previa de Diputación. Jesús Fuertes Oliveiros se alzó con la medalla de bronce. En alevín también fue campeón por equipos el integrado por Hernán De Campo Alburquerque, Narciso García y Jorge y Mauro Bodega Santiago. En categoría individual, el campeón provincial alevín fue Hernán De Campo, también invicto. El equipo Infantil se clasificó para el Campeonato de Castilla y León como mejor equipo de Diputación con Martín Rodríguez, Izan Ugidos y David Rodríguez.