Obras en 210 km de vías nacionales por las borrascas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las borrascas de los primeros meses del año han provocado daños en 210 kilómetros de carreteras nacionales de León, en los que está interviniendo elMinisterio de Transportes y Movilidad Sostenible para acometer obras de emergencia de rehabilitación de firmes, según han informado fuentes del departamento de Óscar Puente.

La inversión en León asciende a 7,9 millones para 210,5 kilómetros. Las actuaciones ya han comenzado en la N-601 y la N-120. Según la planificación de Transportes, en la provincia se intervendrá en la A-6, del kilómetro 277,3 al 371,5; en la N-120, del kilómetro 313,9 al 347,2; en la N-601, del kilómetro 274,9 al 322,2; en la N-625, del kilómetro 99,16 al 122, y en la N-621, del kilómetro 12,4 al 25,5, y en Palencia, en la A-67, del kilómetro 78,54 al 117,148. También se prevén en Salamanca obras en la A-62, del kilómetro 299,2 al 316,3 y en el enlace del kilómetro 325, así como en la A-66, del kilómetro 347,39 al 424,995.

El ministerio informa de que para ejecutar estas obras de rehabilitación podrán realizarse cortes de carril y/o de calzada. En función del avance de los trabajos, podrá cortarse un carril en una calzada, un carril en ambas calzadas de forma simultánea o, en su caso, la calzada completa, canalizando el tráfico por el carril o la calzada contigua, según proceda.

Con carácter general, no se prevén afectaciones los fines de semana ni los días festivos. La finalización de los trabajos se estima para el mes de junio, siempre y cuando las circunstancias meteorológicas lo permitan.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha afirmado que está invirtiendo 46,7 millones de euros en obras de emergencia de rehabilitación de firmes en 2.015 kilómetros de carreteras en Castilla y León. En cuanto a las provincias más afectadas, la inversión para Ávila asciende a 2,8 millones de euros en reparaciones que afectan a 407,6 kilómetros; en Burgos, 7,8 millones para 245,8 kilómetros.