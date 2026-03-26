Desfibriladores para 53 pequeños ayuntamientos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León refuerza su compromiso con la salud y la seguridad de los vecinos de las zonas rurales mediante la próxima entrega de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) a un total de 53 ayuntamientos de la provincia.

Esta actuación es posible gracias a una subvención directa de 112.000 euros concedida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. Se trata de una ayuda en especie, por la cual la Diputación se encarga de la adquisición de los dispositivos para su posterior entrega a los municipios beneficiarios.

Además un total de 106 personas residentes en los ayuntamientos beneficiarios del programa, en el marco de esta subvención autonómica han recibido formación para el uso de estos dispositivos en caso de emergencia

El vicepresidente segundo y responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, participó este jueves en la presentación pública del programa en la Casa de la Cultura de Riego de la Vega, acompañado por su alcalde, David Fuertes. Por parte del Ejecutivo autonómico estuvieron presentes el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego. Además, participaron en el acto la jefa de servicio de Cooperación de la Diputación, Ana Cosmen, y el arquitecto coordinador técnico, José María Alvado.

Entorno seguro

El dirigente leonesista ha manifestado que «el objetivo prioritario” de la institución provincial es que a través de esta medida, el medio rural leonés sea “un entorno seguro y de salud”. “Con la instalación de estos 53 desfibriladores, acortamos distancias críticas en la respuesta ante una emergencia cardíaca, proporcionando a nuestros pequeños municipios herramientas que salvan vidas», incidió.

Por su parte, el alcalde de Riego agradeció esta ayuda institucional que se suma a otro desfibrilador ya instalado en las piscinas municipales de la localidad y que contribuirá a hacer de este ayuntamiento un lugar “más seguro” para sus habitantes.

Estos dispositivos permiten restablecer el ritmo del corazón durante un paro cardíaco súbito o arritmias que puedan ser mortales, de ahí su importancia en el ámbito de la salud, especialmente en el medio rural.