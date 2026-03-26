Astorga presenta las Becas Noelia Gutiérrez para apoyar a estudiantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga presentó este jueves el proyecto Becas Noelia Gutiérrez, una iniciativa destinada a apoyar a jóvenes de la ciudad y su comarca que deseen cursar estudios universitarios y que destaca por combinar criterios de mérito académico, situación económica y compromiso personal. El programa nace como homenaje a Noelia Gutiérrez, profesora universitaria y emprendedora muy vinculada emocionalmente a Astorga. Su marido, José Antonio López, impulsor de la iniciativa, explicó que el proyecto busca mantener vivos los valores que marcaron la trayectoria personal y profesional de Gutiérrez: el esfuerzo, la superación y el compromiso con la educación. Según detalló López, las becas están dirigidas a estudiantes que actualmente cursen Bachillerato en Astorga o en su comarca y que quieran continuar su formación en la universidad. El programa cuenta con una dotación inicial de 15.000 euros, que se repartirá entre varios beneficiarios en función de los perfiles seleccionados. Los candidatos deberán cumplir tres requisitos principales: contar con un expediente académico con nota media superior a siete, acreditar dificultades socioeconómicas y presentar un proyecto vital y académico, que será evaluado mediante entrevista personal por el comité de selección.

El plazo de solicitud se abrirá el 1 de abril y permanecerá activo hasta el 30 de abril. Durante el mes de mayo se realizarán las entrevistas a los candidatos y la adjudicación de las becas está prevista para junio.

El proyecto aspira además a consolidarse en el tiempo y ampliar su financiación mediante diferentes iniciativas solidarias. Entre ellas destaca un evento de presentación el 18 de abril en el Hotel Gaudí, que incluirá un cocido solidario y un sorteo para recaudar fondos. Asimismo, la carrera de 10 kilómetros Ciudad de Astorga, que se celebrará el 10 de mayo, destinará un euro de cada inscripción al programa de becas, con el objetivo de aumentar los recursos para futuras ediciones.