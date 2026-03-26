Cabrillanes aclara que el deslinde con Somiedo sigue en fase preliminar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cabrillanes ha desmentido este jueves que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso presentado por el Principado de Asturias y el municipio astur de Somiedo contra el deslinde que atribuye cerca de 700 hectáreas del territorio asturiano al municipio leonés.

La corporación municipal ha denunciado que algunas informaciones publicadas durante los últimos días están generando «interpretaciones erróneas» y una «percepción distorsionada» del proceso judicial.

Según ha explicado el alcalde, Emilio Martínez Morán, el auto emitido por la Audiencia Nacional el pasado 19 de marzo —y notificado el día 25— no implica en ningún caso que el Supremo haya admitido el recurso, sino únicamente que se ha aceptado el escrito de preparación presentado por las administraciones asturianas.

Este trámite supone emplazar a las partes para que se personen en el Supremo en un plazo de quince días, paso previo obligatorio antes de que se formalice el recurso.

«Será únicamente cuando el Tribunal Supremo reciba el expediente y analice el recurso ya formalizado cuando decidirá si lo admite o no a trámite», ha precisado el regidor. Por lo tanto, afirma, «no existe todavía ningún pronunciamiento del Supremo».