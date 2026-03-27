Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, visita este establecimiento que ha abierto este mes tras la llegada a la localidad de Beatriz e Ignacio junto a su hija Alejandra

El Proyecto Repuebla de la Diputación de León ha sumado un nuevo hito con la reapertura del bar restaurante de Viforcos, localidad perteneciente al municipio de Santa Colomba de Somoza, después de que una familia adherida a este programa llegara al pueblo y decidiera hacerse cargo de este negocio.

Así lo ha podido atestiguar el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, quien ha visitado este viernes el establecimiento junto a responsables de la empresa adjudicataria del Proyecto Repuebla y la secretaria de la Junta Vecinal de Viforcos, Carmen González, que es quien ha puesto a disposición de la familia este local.

Por este motivo, el diputado ha expresado su agradecimiento tanto a la Junta Vecinal como al Consistorio por su implicación y el trabajo realizado durante estos meses para facilitar que esta familia llegara a la localidad procedente de Granada.

“Desde hace unas semanas ya vive en Viforcos una nueva familia de tres personas, un matrimonio formado por Beatriz e Ignacio y su hija Alejandra, con lo que todo esto supone: una pareja joven que viene a trabajar al municipio y una niña que se escolariza en el colegio”, ha detallado Francisco Javier Álvarez, quien ha resaltado que “reabrir el bar que la Junta Vecinal había acondicionado supone un nuevo hito para el Proyecto Repuebla y, por tanto, para la Diputación de León: un nuevo establecimiento que gracias a este programa retoma su actividad”.

“Los más beneficiados de la apertura de este bar son la familia y, sobre todo, los vecinos y vecinas de Viforcos y de toda la comarca, que van a poder disfrutar de un lugar de ocio en un sitio propicio para ello. Todos sabemos lo importante que es para un pueblo que tenga un bar activo, que logre que sea un espacio de reunión, y gracias a Beatriz e Ignacio es ya una realidad”, ha añadido el diputado responsable de este programa, que ha recordado que con esta familia ya se puede decir que “son más de medio centenar de personas las que han llegado para vivir, trabajar y quedarse en la provincia de León, para repoblar nuestros pueblos”.

La secretaría de la Junta Vecinal ha recordado que la rehabilitación de lo que antes eran las escuelas de la localidad tenía como objetivo precisamente la llegada de más vecinos y vecinas, como fue su caso también hace unos años. “Damos las gracias a la familia por venir y a la Diputación por este proyecto que es fundamental para atraer gente a este pueblo”, ha apuntado.

“Nos hemos venido de Granada hasta aquí liándonos la manta a la cabeza con el objetivo de encontrar una vida tranquila, de que mi hija de nueve años disfrute del campo, del aire puro, de la salud, no del asfalto y del lío de la ciudad, de una ciudad grande. Y sobre todo para vivir con tranquilidad y con ganas de trabajar y de socializar con la gente que hay aquí, de ayudarlos en lo que se pueda y de que nos ayuden en lo que puedan. Ese es el objetivo, vivir. Tan fácil como vivir”, ha resaltado Ignacio.

Hay que recordar que desde que se produjo la primera recepción, el pasado 3 de julio en Vega de Valcarce, se han recibido por medio de este programa Repuebla a más de 50 personas de doce familias en Ciñera, Igüeña, donde gracias a Repuebla se mantiene abierta la única tienda que quedaba en el pueblo, Corullón, donde se ha evitado que cierre un aula del colegio, Villablino, Fresno de la Vega, donde se ha reabierto otra tienda tras años cerrada, Almanza, Castrocontrigo, Lucillo, Cistierna, Toral y ahora Viforcos. Y está previsto que en los próximos meses sigan llegando más personas a nuestra provincia gracias a Repuebla.

El Proyecto Repuebla León Sostenible es un programa impulsado por la Diputación y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos vecinos y vecinas a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Diputación de León que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros.