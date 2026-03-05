Una familia argentina abre una tienda en un pueblo de León gracias al programa Repuebla

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, visitó hoy la nueva tienda abierta en la localidad de Fresno de la Vega gracias a la familia argentina que el programa Repuebla de la Diputación de León llevó a este municipio. Acompañado por el alcalde, Alfonso Melón, conoció de primera mano este pequeño establecimiento que ya ofrece un servicio indispensable a sus vecinos.

“La apertura de esta tienda es una demostración de que esta iniciativa de la Diputación de León está funcionando y de que se cumplen las expectativas del programa de lograr no solo frenar la despoblación en nuestros pueblos, sino de que incluso se revierta esta situación y se incremente el número de habitantes, además de ofrecer servicios que como este llevaba años cerrado”, aseguró Francisco Javier Álvarez.

La familia, compuesta por un matrimonio y sus dos hijas y provenientes de Argentina, se instaló en Fresno de la Vega a finales del verano pasado, convirtiéndose en la sexta familia que llegaba a la provincia dentro del programa Repuebla. Ahora son más de medio centenar las personas las que ya viven y trabajan en diferentes municipios de León.

Además, tanto Javi, quien se hace cargo de la tienda, como Gretel, que ya trabaja en la residencia de mayores de la localidad desde su llegada, se han adaptado e integrado en Fresno, al igual que sus dos hijas, que están escolarizadas.

Repuebla es un programa impulsado por la Diputación y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible, que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros, y cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación.

DL