El 1-1-2 atendió 59.552 emergencias en León en 2025

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presenta el balance del 1-1-2 junto a Irene Cortés, directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León.Miriam Chacón

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El centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León atendió el pasado año un total de 952.222 llamadas, un uno por ciento menos que en 2024, lo que supone una media diaria de 2.610, una cada 33 segundos, en un ejercicio en que aumentaron los siniestros viales y los incendios de todo tipo, mientras que se redujeron los rescates en montaña o los incidentes relacionados con nevadas.

Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio durante la presentación del balance, aunque las llamadas se redujeron un uno por ciento con relación a 2024, el 1-1-2 dio aviso a lo largo del pasado año de 351.682 incidentes, lo que supone una media 913 de media al día, con un incremento del 5,6 por ciento con respecto al año 2024. Un año más, las atenciones sanitarias en domicilio (105.405) y en la vía pública (44.227) son los motivos por los que más llamadas se atienden diariamente en el centro de emergencias. Les siguen los accidentes de tráfico sin heridos, los avisos relacionados con ruidos y molestias y, en quinto lugar, los obstáculos en las calzadas, informa Ical.

Esos 351.682 incidentes provocaron el aviso a los organismos de emergencias en 554.938 ocasiones -hay emergencias que han de resolverse entre varios organismos-, de los cuales el 57,1 por ciento requirieron la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los cuerpos de Policía Local. Le siguen los avisos a Emergencias Sanitarias de Sacyl, con el 33 por ciento y a los servicios de extinción de incendios y salvamento, con el 4,6 por ciento.

Por provincias, según indicó el consejero, Valladolid volvió a situarse en cabeza con 72.086, que representan el 20,3 por ciento, por delante de Burgos, con 64.630 (18,2 por ciento) y León, con 59.552 (16,8 por ciento). En el extremo opuesto se situaron Soria, con 11.323 (3,2 por ciento); Segovia, con 19.961 (5,6 por ciento) y Ávila, con 20.739 (5,9 por ciento). En Salamanca se contabilizaron 53.315 llamadas (15,1 por ciento), en Zamora, 23.728 (6,8 por ciento) y también se atendieron 4.867 de otras comunidades autónomas (2 por ciento).

En cuanto a los tipos de emergencias por los que el 1-1-2 recibió llamadas durante el año 2025, se registró un aumento del 8,5 por ciento en el número de accidentes de tráfico, que pasaron de los 23.414 del año 2024 a los 25.423 en el año 2025. De ellos, 5.331 fueron con heridos y 463 con personas atrapadas. En 2025, se produjo un aumento del 18,4 por ciento en el número de incendios, hasta los 7.301, entre ellos 1.314 forestales, 881 en viviendas o 602 de vehículos.

En su intervención, el consejero se refirió a cinco episodios “excepcionales”, entre los que destacó los efectos del apagón del 28 de abril, los incendios forestales de agosto, las etapas de la Vuelta Ciclista a España, la sucesión de borrascas y el incremento en el número de avisos gestionados por animales muertos, por influencia de las medidas de prevención adoptadas ante la aparición de casos de peste porcina en Cataluña o de gripe aviar. Así, frente a los 757 incidentes por animales muertos en 2024, en el año 2025 se recibieron llamadas por un total de 985 incidentes, lo que representa un incremento del 30 por ciento.

Rescates en montaña

También cabe señalar una disminución en el número de rescates de montaña en la Comunidad, que pasaron de los 207 del año 2024 a los 188 en 2025, con una reducción del 9,7 por ciento. Las provincias de Ávila (64) y León (59) acumulan más del 50 por ciento de todos los rescates.

El mes con más llamadas atendidas fue agosto, con 111.026, mientras que el de febrero, con 63.896, el que menos. También en agosto se sitúa el día con más llamadas atendidas, en concreto el viernes 15, con 4.228 llamadas. De media, los viernes y los sábados son los días de la semana en que más llamadas se atendieron, pues entre ambos días se juntan el 30,2 por ciento de las llamadas semanales.

El tiempo medio de respuesta en 2025 fue de 6,07 segundos, mientras que el de gestión de la llamada -determinar cuál es la emergencia, dónde ocurre y avisar a los organismos- se situó en un minuto y dieciséis segundos.

Al mismo tiempo, el consejero también alabó el compromiso y la profesionalidad de los trabajadores del servicio de emergencias y destacó que la encuesta de satisfacción realizada entre las personas que en 2025 contactaron con el 1-1-2 refleja que más del 98 por ciento de los encuestados mantienen un nivel alto de confianza en el servicio, que más del 99 por ciento están satisfechos con la rapidez con la que fueron atendidos; y finalmente, que el 99,69 por ciento de los encuestados consideró muy buena la atención recibida por parte del gestor de llamadas.

Canal de WhatsApp abierto

Por último, el consejero anunció que el Centro de emergencias de la Comunidad ha abierto un canal de WhatsApp con el objeto de ampliar las vías de comunicación con la ciudadanía e informar de una manera directa, rápida y sencilla sobre los incidentes, las noticias más relevantes de emergencias y protección civil, y consejos de prevención y autoprotección.

Dentro de los contenidos que se difunden a través del canal, destacan los consejos de prevención que se ofrecen a la población, con el objetivo de estar protegidos ante cualquier emergencia y saber actuar correctamente ante cualquier circunstancia. Además, al igual que en el resto de canales informativos que se utilizan desde el 1-1-2 de Castilla y León, los ciudadanos pueden conocer las emergencias más relevantes que se producen en la Comunidad y también se ofrecen informaciones relacionadas con los fenómenos meteorológicos adversos u otras posibles alertas que sean relevantes para la población. El canal se puede seguir a través del enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VbBxVCb17EmvJY1xHU3J